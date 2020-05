La scuola calcio azzurra al fianco del Frangipane Donazione di 80 visiere protettive agli operatori sanitari dell'ospedale arianese

E' stato l'ex portiere dell'Ariano Valle Ufita, il leggendario Michelino Bruno molto legato alla città del tricolle, sportiva e non solo sin dagli anni della mitica serie D, a donare all'ospedale Sant'Ottone Frangipane 80 visiere protettive certificate destinate ai sanitari della struttura di via Maddalena.

"Nei 16 anni della nostra storia, questo é stato uno dei momenti che più ci ha resi orgogliosi ed emozionati - racconta Michele Bruno in qualità di responsabile della scuola calcio azzurra di Grottaminarda - questa mattina abbiamo avuto l’onore di essere ricevuti dal direttore sanitario dell’ospedale di Ariano Irpino Angelo Frieri e completare così l’iniziativa che, la nostra scuola calcio, ha avviato qualche mese fa per stare vicino a chi in prima linea sta affrontando la battaglia contro il Coronavirus. Non pensavamo mai di raccogliere così tanti consensi, e riuscire a donare ben 80 visiere.

La gratitudine e i ringraziamenti della direzione sanitaria rendono ancora più grandi i valori e i principi della nostra famiglia, che hanno sempre la priorità su tutto, andando oltre qualsiasi aspetto tecnico. Un grazie di cuore a chi ha permesso tutto questo. Da oggi, la scuola calcio azzurra si sente ancora più forte di prima."