Screening ad Ariano: la grande forza del volontariato Il prezioso lavoro della pubblica assistenza di Scampitella e Villanova del Battista

Un grande ed encomiabile lavoro ad Ariano Irpino da parte di tutte le associazioni di volontariato impegnate nei vari seggi nell'ultimo week end. Tra queste spiccano la pubblica assistenza di Villanova del Battista con la presenza attiva della responsabile Ginfranca Intenso e di Scampitella rappresentata da Giovanni Ragazzo da sempre in prima linea nelle varie emergenze che interessano l'Irpinia. Una grande prova anche in questa occasione, di professionalità e impegno da parte di entrambe le associazioni gemelle.

661 i prelievi effettuati oggi di cui 499 all'interno del centro fieristico di località Casone e 162 domiciliari attraverso le unità mobili dell'Asl. E' questo il risultato della terza giornata di screening ad Ariano Irpino effettuata dall'istituto zooprofilattico di Portici. Già nelle giornate di sabato e domenica erano stati 12.212 i test sierologici effettuati, per un totale complessivo di 12.873 persone raggiunte, il 72% della popolazione residente.

Operazioni ordinate, niente code e attesa pari a zero. Nella struttura di proprietà della Comunità Montana Ufita sono affluite persone provenienti da varie zone della città che per svariati motivi non hanno potuto effettuare il prelievo nelle giornate di sabato e domenica all'interno dei vari seggi elettorali. Domani quarta e ultima giornata di test sempre nella struttura fieristica dove stamane sono giunte sia il direttore generale dell'Asl di Avellino che il commissario straordinario del Comune di Ariano Irpino Silvana D'Agostino. Nessuna notizia al momento dei risultati, che potrebbero essere diramati nella giornata di mercoledì.

E intanto la città è costretta a fare i conti proprio oggi con altri tre nuovi casi positivi, non facenti parte dell'attività di screening in corso da tre giorni a cura dell'istituto zooprofilattico di Portici e l'Asl di Avellino. Elenco che sale quota 213.