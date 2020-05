Ultimo tampone negativo. Casalbore, zero contagi da Covid-19 La nota stampa

Ha dato esito negativo il tampone per un paziente residente a Casalbore: la comunità, allo stato attuale, non ha altre persone soggette a verifica dello stato di salute.Una buona notizia quella arrivata dalla provincia di Avellino, dal piccolo comune in cui il primo cittadino ha seguito con cura e serietà ogni fase dell'emergenza Covid.

"Si rende noto che l'ASL competente ha comunicato, in data odierna, al Sindaco del nostro comune l'esito negativo del tampone effettuato al nostro concittadino nei giorni scorsi" scrive l'amministrazione in una nota. "Allo stato non risultano altre persone soggette a verifica dello stato di salute".Questa la nota stampa diramata che conferma come a Casalbore sia arrivato il tanto atteso dato che conferma lo zero contagi da coronavirus.