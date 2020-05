Ultimate le analisi dei test sierologici eseguiti nei seggi In lavorazione i prelievi di lunedì e di ieri a cui si aggiungeranno gli ultimi di oggi

Ultimate le analisi relative ai test sierologici effettuati sabato 16 e domenica 17 maggio nei 15 seggi elettorali ad Ariano Irpino. In lavorazione quelli di lunedì e di ieri a cui si aggiungeranno i prelievi effettuati in quest'ultima giornata. Entro la serata di oggi sarà pronto anche anche l'elenco dei cittadini a cui dovrà essere eseguito il tampone. La comunicazione ufficiale dei dati potrebbe avvenire nella giornata di domani o anche nella tarda serata di oggi.

Sono quattro le unità mobili dell’Asl dislocate sul territorio da stamane alle 8.30 per effettuare prelievi ad anziani, disabili e a persone in quarantena che necessitano di controlli e nuovi tamponi di verifica.

Popolazione con il fiato sospeso in attesa di conoscere gli esiti dei 13.444 test sierologici effettuati finora a cui sono da aggiungere quelli delle unità mobili di quest’ultima giornata.

Questi i dati complessivi:

Prelievi effettuati il 16 maggio 7237

Prelievi effettuati il 17 maggio 4975

Prelievi effettuati il 18 maggio 661

Prelievi effettuati il 19 maggio 571

Totale complessivo alla data del 19 maggio 2020: 13444

Popolazione attualmente residente 21.906. Votanti 21.110 compresi residenti all'estero (2474). Maggiorenni 18.632. Minori 3274.

E intanto c’è una prima buona notizia e riguarda l’inserimento di Ariano nel fondo da duecento milioni per le città zone rosse in Italia. "Il Governo ha fatto la sua parte - afferma il deputato arianese Generoso Maraia - Ariano ha avuto forse la zona rossa più lunga d'Italia, abbiamo sofferto tanto, la nostra economia sta avendo un brutto colpo e mi sembrava giusto riconoscere un aiuto di carattere economico forte.” A richiedere la zona Franca era stato il commissario straordinario Silvana D'Agostino sollecitando agevolazioni fiscali e previdenziali.

Da stamane un nuovo segnale di ripresa da leggere in positivo. La ripartenza del mercato ortofrutticolo, dal parcheggio del silos Valle e non più Calvario ma con regole e norme ben precise. Oltre una decina coloro che dovranno mettersi in regola per poter esercitare la propria attività. Affluenza bassa ma comunque ben disciplinata grazie alla presenza della Polizia Municipale, ufficio commercio e Gruppo Comunale di Protezione Civile.