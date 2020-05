Fondo 200 milioni: la gazzetta ufficiale rettifica Ariano, Gambacorta: "E' un macigno devastante. Governo inconcludente"

Fondo 200 milioni zone rosse, è colpo di scena. Una nuova pesante mazzata per Ariano, città che continua a subire illusioni, ingiustizie, ritardi e offese.

"Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario: "- alla pagina 111, all'articolo 112: nella rubrica le parole: «e comuni dichiarati zona rossa» sono soppresse; al comma 1, primo periodo, le parole: «nonche' i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, ....» sono soppresse." Sulla gazzetta ufficiale di oggi, errata corrige dell'articolo 112. Lo fa notare l'avvocato Marcello Luparella.

"Non ci resta che piangere. La città di Ariano Irpino e tutti gli altri comuni italiani dichiarati zona rossa per almeno 30 giorni dal Governo o dalla Regione, non potranno più accedere al fondo di 200 milioni stanziato per interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza Covid-19." Lo dichiara l'ex sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta.

"Un Governo incommentabile, la cui credibilità è sotto zero. Che impiega sei giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo aver discusso per settimane il provvedimento. Il Governo degli annunci e delle smentite.

Questa rettifica - pubblicata ieri sera in Gazzetta Ufficiale - è un macigno devastante sulla popolazione di Ariano Irpino.

Ai Parlamentari dell’opposizione a questo Governo - conclude Gambacorta - rivolgiamo un appello per la presentazione di un emendamento che modifichi il testo del decreto-legge e garantisca un finanziamento adeguato a chi ha subito lutti e danni enormi all’economia. Meno annunci, più fatti."

La risposta del deputato Generoso Maraia non si è fatta attendere:

"Sono amareggiato e chiedo scusa ai miei cittadini pur sapendo che chi ha apportato la correzione non sono i deputati del M5S. Noi abbiamo promosso e ottenuto, senza l’appoggio di altre forze politiche, l’inserimento nell’articolo del criterio dei 30 giorni e quello delle ordinanze regionali. Qualcuno in seno alla maggioranza non avrá gradito che il M5S rivendicasse da solo questo risultato e si è attivato per cancellare quello che noi abbiamo scritto. Qual è la finalità di tutto questo? Consiste nella possibilità, per chi in questa fase non è riuscito a mettere il cappello, di presentare un emendamento che ricomprenda Ariano e casomai anche i comuni con 3 giorni di zona rossa. Un vero e proprio schifo al quale mi opporrò in Parlamento per ottenere l’art così come è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e senza alcuna correzione."

Forte è l'indignazione in città: "Qualcuno abbia il buon senso almeno di chiamare il Commissario al quale, solo ieri mattina, aveva telefonato - afferma Crescenzo Perrina - per annunciare il grande risultato e chiesto un appuntamento per discutere di come ripartire la somma." E poi Franca Iannarone: "Ma che stanno combinando dicono una cosa e ne fanno un'altra e poi questa non è campagna elettorale ma mandateli via." E Silvio Di Chiara aggiunge: "Tolti ad Ariano e dirottati al Nord. Quale paese del Nord ne ha beneficiato?" Marica Grande: "Depennati con un’errata corrige. Siete scandalosi e inaffidabili." E da Umberto Finelli: "Dove sono quei 4 politicucci che ieri si arrogavano il merito di aver fatto inserire Ariano Irpino nei comuni beneficiari dei 200 milioni per l'emergenza covid? Il bluff perfetto, stanotte a decreto ormai firmato, il governo inserisce in gazzetta ufficiale un'errata corrige ed estromette Ariano Irpino e i comuni zone rosse dal decreto." Marco La Carità: "Rimango basito. La rettifica dell'art.112 esclude Ariano Irpino e tutti i comuni ex zone rosse dal finanziamento di 200milioni. Si legga quanto segue: i commenti non servono, urge un emendamento." L'appello di Felice Vitillo: "Uniamoci per il bene di questa terra a noi cara."