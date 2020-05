Stop allo screening anche a domicilio. Ariano aspetta i dati Ai medici stanno arrivando in queste ore i nominativi dei pazienti risultati positivi

Screening terminato dopo i seggi e centro fieristico, stop anche ai test a domicilio. Da ieri le attività si sono fermate in attesa di nuove disposizioni da parte dell'Asl o eventualmente dalla Regione Campania.

Le analisi sono state ultimate come pure le accettazioni. L'istituto zooprofilattico di Portici, sta caricando le varie schede, al fine di poter stilare l’elenco preciso dei positivi da sottoporre al tampone.

Ai medici stanno arrivando in queste ore i nominativi dei pazienti risultati positivi. Dati complessivi che stando alle parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, solo nella giornata di domani verranno divulgati pubblicamente. Non si conoscono ancora le modalità. Probabilmente nel corso di una conferenza stampa tenuta proprio dal governatore.

E intanto l'ultimo bollettino diffuso dall'Asl fa registrare quattro nuovi casi in città, non facenti parte dell'attività di screening dell'istituto zooprofilattico del mezzogiorno. Sono ore di ansia e trepidazione per Ariano, che spera davvero di poter uscire al più presto da questo incubo interninabile.