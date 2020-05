Lions Club a sostegno del Frangipane e Associazione Vita Due donazioni importanti a sostegno di sanitari e volontari

Cinque saturimetri ospedalieri, professionali, di ultima generazione sono stati donati stamane dall'associazione Lions Club all'ospedale Sant'Ottone Frangipane, direttamente nelle mani del direttore sanitario Angelo Frieri.

Presente ad Ariano Irpino Maria Stefania Camerlengo presidente della quinta circoscrizione: "Siamo stati impegnati sin da subito, in questa emergenza Covid, nelle nostre tre regioni. Io rappresento il governatore del distretto Calabria, Basilicata e Campania. I lions hanno immediatamente attivato anche la solidarietà dei soci, oltre a stimolare quella di tante altre associazioni, raccogliendo oltre 350.000 euro. Tra le varie raccolte c'è stata un'attenzione particolare in alcune zone.

Non a caso oggi siamo ad Ariano Irpino, è stata purtroppo una città zona rossa e chiaramente il distretto, ha voluto in qualche modo manifestare la propria solidarietà in questa fase.

Speriamo che questi nostro ausili medicali donati, possano rimanere all'ospedale ma con una dotazione ci auguriamo solo a ricordo di un periodo come questo." Tante azioni di solidarietà sul territorio. E dopo il Frangipane la delegazione Lions, si è portata nel rione Martiri, nella sede dell'associazione Vita per donare 450 mascherine ai volontari. Professionisti prestati ai bisogni degli altri impegno e grande spirito di solidarietà.

La direzione sanitaria del Frangipane insieme alla direzione generale dell'Asl di Avellino diretta da Maria Morgane e l'associazione Vita capeggiata da Guglielmo Ventre ringraziano i Lions per la grande solidarietà mostrata attraverso le due azioni.