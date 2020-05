Colonnine igienizzanti al Capezzuto dalla Confcommercio Un bel gesto di solidarietà da parte delle piccole e grandi imprese di Ariano

L’impegno delle persone e delle imprese non sempre si può misurare con il metro arido degli zeri che arricchiscono le donazioni.

Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme, e in questi giorni le iniziative di cittadini e imprese per soccorrere mostrano un valore umano altissimo.

Ed ecco la bella notizia di una donazione di colonnine si disfezione igienizzante all'istituto di assistenza Francesco Capezzuto di Ariano ad opera della Confcommercio con i fondi raccolti dalle imprese piccole e grandi del Tricolle.

Il presidente Nicola Grasso, oggi impegnato attivamente e in maniera scupolosa e attenta su tanti problemi del commercio locale, ha verificato le varie alternative per poter essere d’aiuto in questo periodo di grave emergenza scegliendo poi il Capezzuto, situato nel cuore del centro storico e che si occupa da anni dei nostri anziani con grande attenzione.

Dalla direzione e da tutto il personale della struttura arianese un sincero ringraziamento alla Confcommercio per questa importante e utilissima donazione.