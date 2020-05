"Pronto il pacchetto della svolta per uno scossone alla città" Il sindaco e la giunta presenteranno lunedì misure straordinarie per rilanciare il capoluogo

Archiviata la prima serata di una movida surreale con il divieto regionale di vendere alcool da asporto dopo le 22 che ha mandato su tutte le furie il sindaco Festa, Avellino si prepara davvero ad entrare nel vivo della fase 2.

"Siamo pronti a riprenderci i nostri spazi e la nostra città – ha annunciato con un video su facebook il primo cittadino – lunedì mattina, a quasi un anno dalla sua elezione, presenterà alla comunità un pacchetto di misure straordinarie affinchè Avellino torni centrale e strategica nel panorama regionale".

Il sindaco preferisce non anticipare i contenuti ma da indiscrezioni che trapelano ci sarà spazio anche per imponenti interventi di riqualificazione edilizia che la città aspetta da anni.

"Serve uno scossone alla città per riprenderci la nostra vita e la nostra libertà, serve attuare provvedimenti per rialzarci e spiccare il volo. Quello che presenterò con la mia Giunta e i consiglieri che mi sostengono sarà il pacchetto della svolta per Avellino".