Frana al Parco Manganelli: 5 milioni per messa in sicurezza e riqualificazione "Si stanno valutando le misure opportune per consentire una parziale fruizione del parco"

Gli uffici tecnici del Comune di Avellino hanno trasmesso al al commissario straordinario Giuliana Perrotta la relazione tecnica relativa al movimento franoso sul Torrente Fenestrelle, nei pressi dell’anfiteatro all’interno del Parco Manganelli, che ha determinato la chiusura temporanea dell’intera area per motivi di sicurezza. Finanziamento di cinque milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione con la valutazione di misure per garantire una fruizione parziale del parco: ecco quanto presentato dall'Ente di Piazza del Popolo. "Dalla relazione è emersa con chiarezza la necessità di procedere a una serie di interventi strutturali, tra cui il rifacimento degli argini e la messa in sicurezza del costone interessato dalla frana, oltre ad altri tratti ritenuti potenzialmente critici": si legge nella nota diffusa. Gli interventi potranno essere realizzati grazie ad un finanziamento di circa 5 milioni di euro, per il quale il Commissario Straordinario ha ricevuto rassicurazioni dal Ministero dell’Interno. Tali risorse, che si affiancheranno ai fondi previsti dai programmi comunitari, consentiranno non solo di mettere in sicurezza l’area, ma anche di avviare una complessiva riqualificazione del Parco Manganelli, in un’ottica di valorizzazione ambientale e di sviluppo del futuro Parco del Fenestrelle. In attesa dell’avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi di risanamento si stanno valutando le misure opportune per consentire una parziale fruizione del parco".