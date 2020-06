Esame di maturità, sindacati scrivono al prefetto Si chiede l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente sulla scuola

"Illustrissimo Prefetto siamo a chiederle un incontro per discutere della situazione relativa alle criticità oggi presenti nel mondo della scuola e causate dal pericolo da contagio da Covid 19 per studenti, docenti, personale A.T.A.e genitori per garantire lo svolgimento dei prossimi esami di Stato 2019/2020" Così in una lettera inviata stamane dai sindacati Cgil Cisl e Uil scuola al Prefetto di Avellino Paola Spena.

"Il 19 maggio u.s. il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa sulla Sicurezza: ‘Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020’.

Di qui la necessità di istituire un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR al quale prenderanno parte i rappresentanti delle OO.SS., degli Enti Locali, dei Servizi di Igiene Epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio che svolgeranno una funzione di raccordo

con il Tavolo nazionale permanente e le Istituzioni Scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle diverse esigenze locali. Per quanto sopra premesso e a garanzia del Protocollo suindicato Le chiediamo un incontro urgente e la costituzione di un ‘Tavolo di lavoro permanente Territoriale’ affinché vengano applicate tutte le direttive e le disposizioni di sicurezza coinvolgendo le scriventi OO.SS.Sicure di un riscontro positivo Le rinnoviamo la nostra stima e Le porgiamo i nostri saluti"