Cup, attesa infinita: 21minuti per parlare con l'operatore Moscati. Disagi e segnalazioni

21minuti e 30 secondi di attesa per parlare con un operatore del Cup dell'azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. E' quanto registrato dall'Unione Nazionale Consumatori di Avellino. Lo rende noto Fabrizio Monaco che precisa: "ci sembra un lasso di tempo inaccettabile, al di là di quanto possano prevedere la Carta dei Servizi o eventuali regolamenti interni. La segnalazione ci è giunta questa mattina da parte di un utente indignato per il disagio subìto:costretto, a causa della disabilità, a fare una prenotazione telefonica per una visita specialistica urgente, ha atteso prima 15 minuti, ascoltando la registrazione musicale, dopo la caduta della linea telefonica, ha dovuto ricomporre di nuovo il numero (08251806060)ed attendere 21 minuti ed una manciata di secondi prima che un operatore rispondesse per effettuare la prenotazione. Non vi è dubbio che l'Azienda Moscati presenti eccellenze mediche che ne fanno una meta ambita per l'utenza, ma i tempi di attesa, sia per le prenotazioni di visite ambulatoriali che per accertamenti diagnostici, restituiscono nel complesso l'immagine di una Sanità locale "bisognosa di cure" e di una migliore gestione dei Servizi offerti."