Sanseverino su Fb: Sto iniziando fisioterapia,verso la ripresa Il medico che ha sconfitto il covid scrive su facebook. Like a valanga

"Salve, chi scrive è mia figlia Ada. Sto iniziando il ciclo di fisioterapia in clinica. Non sono ancora in grado di utilizzare la piccola tastiera degli smartphone, appena possibile tornerò su fb. Saluti a tutti". Dopo 55 giorni il dottore Carmine Sanseverino, simbolo della lotta al coronavirus, torna a parlare via social emozionando centinaia di amici e pazienti. Carmine Sanseverino sta affrontando la ripresa dopo 2 mesi di coma, è stato svegliato dopo aver sconfitto il coronavirus. Una dura battaglia la sua contro il covid, ma anche stavolta il medico ha voluto dimostrare il suo cuore grande tornando ad annotare, come sempre aveva fatto, le sue condizioni cliniche, che in tantissimi hanno seguito in questi quasi tre mesi di cura. Medici del Moscati, sanitari, cittadini tutti hanno pregato per lui per la sua ripresa. Da oltre una settimana la buona notizia ha letteralmente travolto l'Irpinia. Ora c'è grande attesa per la riabilitazione completa del medico del reparto di medicina d'urgenza.