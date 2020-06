VIDEO Sanseverino: Grazie mi avete salvato la vita Il medico lascia il Moscati e ringrazia tutti i colleghi: un grazie speciale al dottore Storti

Dopo due mesi il dottore Carmine Sanseverino lascia l’ospedale Moscati. Due mesi di lotta. Tanto e' durata la sua guerra contro il coronavirus. Oggi il medico simbolo della lotta al Covid ha lasciato il reparto di Medicina d'Urgenza, per andare in una clinica e avviare la riabilitazione. Qualcuno non ha trattenuto le lacrime nel vederlo andare via, tra gioia e commozione in reparto. Qualcuno si e' lasciato andare alle lacrime nel vederlo provato dai due mesi di degenza, ma soprattutto felice per l'emozione grande di poter iniziare il suo nuovo percorso. In un video il medico ha voluto dire: Oggi inizia una nuova fase, l’ultima tappa del mio percorso da paziente in ospedale. Inizierò la fisioterapia. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi che mi hanno curato, in primis il dottore Angelo Storti col reparto di Rianimazione a cui devo la vita. Ringrazio i miei cari ci risentiremo tra un mesetto quando spero di aver recuperato al cento per cento”.

Il video è stato diffuso dall’Ufficio Stampa del Moscati. L’intero ospedale ha vissuto giorno dopo giorno il decorso del dottore Sanseverino, particolarmente caro a medici infermieri, alla direzione e alle centinaia di pazienti che ha sempre assistito nel suo essere medico nel senso autentico del termine. Era rimasto infetto dal coronavirus mentre curava tanti malati di Covid che sono arrivati in condizioni disperate in molti casi al Moscati. Oggi il saluto ai colleghi e quel gesto con il pollice verso l’alto, con cui ha voluto salutare tutti e rassicurarli. Nelle sue parole un saluto particolare alla sua famiglia che ha sofferto con lui in questo lungo calvario.