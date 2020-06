Città senza mercato, mercoledi decide il Tar Festa: "Spero di poter aprire già sabato"

Sul mercato a Campo Genova non accenna a placarsi la polemica Comune-ambulanti. Il sindaco Festa non è intenzionato a fare passi indietro anche ora che le cose sembrano complicarsi.

Saranno necessari infatti ulteriori campionamenti del sottosuolo da parte dell’Arpac e si rischiano tempi lunghi ma il primo cittadino è ottimista che il giudice del Tar nell’udienza di mercoledi 17 possa autorizzare ad aprire già sabato. “Si può fare anche con le indagini in corso, e spero che il Tar ci autorizzi”.

Gli ambulanti, dal canto loro, insistono per tornare a Piazzale degli irpini doe per trent'anni è mancata l'autorizzazione ma Festa non vuole sentire ragioni. “Non c’è alternativa a Campo Genova, l'Asl è stata chiara. Lì ci sono i fontanini, l’energia elettrica e la riqualificazione – conclude – Chi vuole tornare a lavorare sappia che non esiste alternativa”.

L’ultima parola di questa querelle infinita spetterà al Tar.