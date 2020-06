Mia madre curata in modo eccellente: grazie al dottore Medici Il ringraziamento della figlia di una paziente al direttore Ortopedia del Moscati, Antonio Medici

Il grazie arriva dalla figlia di una paziente che ha avuto modo di apprezzarne la professionalità, la competenza e quel tratto di umanità che fa la differenza. Sgorga dal cuore ed è destinato al dottore Antonio Medici, direttore dell'Unità operativa complessa di Ortopedia dell'ospedale Moscati di Avellino.

“Il ringraziamento – scrive – va ad un professionista serio, disponibile ed umano a capo del Reparto di Ortopedia; un reparto di persone gentili e professionali che hanno tenuto in cura mia madre per una frattura al femore. E' grazie al dottore Medici ed ai suoi collaboratori che mia madre ha potuto riacquistare la funzionalità deambulatoria”. Al dottore Medici anche “gli auguri per il nuovo Reparto e per una carriera sempre ricca di grandi soddisfazioni”.