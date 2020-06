Rifiuti a Campo Genova? Avviate le indagini Sarebbe emerso materiale da demolizione e costruzioni

Cosa c'è nel sottosuolo di campo Genova? Questo è un interrogativo che incombe sulla città ancora tutto da accertare ma non è esclusa la presenza di rifiuti. E' quanto emerso dai primi carotaggi dell'Arpac effettuati in mattinata con un escavatore alla presenza del dirigente del settore Ambiente comandante Michele Arvonio e dell'ingegner Carmelo Lomazzo. I saggi esplorativi nel piazzale adiacente lo stadio Partenio avrebbero riscontrato terreno e rocce da scavo e materiale da demolizione e costruzioni. Ora le indagini successive dovranno chiarire ulteriormente e appurare se l'area sia stata eventualmente contaminata. Una notizia che era nell'aria e che allunga inevitabilmente i tempi per rendere fruibile l'area per lo svolgimento del mercato bisettimanale con buona pace dei mercatali da gennaio senza lavoro, anche se Arvonio si mostra ottimista verso la decisione di domani del Tar. Per il sindaco Festa infatti è possibile contemperare le esigenze degli ambulanti e nel contempo garantire le necessarie attività d'indagine.