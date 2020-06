Alloggi, commissione al lavoro: 350 domande esaminate Le analisi del nucleo di valutazione dovranno essere finite entro il 30 giugno

Sono ripresi, nelle sede del Comando di Polizia Municipale di Avellino, dopo il lockdown i lavori della commissione comunale presieduta dal comandante della polizia municipale Michele Arvonio e dai referenti provinciali di categoria dei sindacati Federcasa Sai Cisal, Sicet Cisl, Sunia Cigil e Unia Uil per la valutazione delle domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione degli alloggi erp e la formazione di una graduatoria. Circa 350 ad oggi le domande valutate.

L’ultimo bando pubblicato dal Comune, ad integrazione della graduatoria del bando del 30 marzo 2006, risale a luglio 2011. La Commissione Comunale ha intenzione di terminare i lavori entro il prossimo 30 giugno e di inoltrare la graduatoria provvisoria alla competente Commissione Provinciale. Oltre 500 le domande presentate negli uffici del Palazzo. Una richiesta di alloggi che conferma quanto sia necessario rimettere in moto operazioni di sfratto degli abusivi dalle case occupate, per poter procedere con nuove e legittime assegnazioni. Il tutto tenendo conto della sanatoria per gli inquilini abusivi che abbiano occupato una casa popolare entro il 29 ottobre 2016.

Nello specifico saranno fatti “salvi” gli occupanti abusivi che posseggono i requisiti previsti dalla legge, in merito alla possibilità di essere destinatari di un alloggio Erp, e che, sino alla pubblicazione del regolamento, non siano stati raggiunti da un avviso di sfratto.

Ma non solo. Sullo sfondo il tema dei cantieri di edilizia popolare fermi al palo. Da Picarelli a Valle, passando per via Tedesco e la periferia sud della città sono ancora ferme molte opere di realizzazione di nuovi alloggi.