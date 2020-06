Maturità, notte folle allo stadio: si indaga sulle targhe Il comandante della Municipale Arvonio ha acquisito i video circolati che immortalano il festone

Movida fuori controllo, nuovo caso ad Avellino. Stavolta l'area di divertimento non autorizzato, diventata scenario di un nuovo maxi assembramento, è stata quella del parcheggio dello Stadio Partenio Lombardi. Immagini che hanno fatto il giro del web mostrano centinaia di ragazzi alternarsi nel parcheggio dello stadio tra corse in auto, brindisi e divertimento fuori controllo. Il comandante della Polizia Municipale ha acquisito i video ed è partita la analisi dei fotogrammi, che da una prima visione mostrerebbero violazioni del codice della strada. Particolari e approfondimenti su cui farà il punto in giornata il comandante Michele Arvonio. Tante bottiglie di vetro in strada, in barba all’ordinanza emessa dal primo cittadino solo qualche giorno fa, plastica in ogni dove, con i pullman dell’Air costretti, stamane, a marciare sui cocci sparpagliati sul manto stradale e rifiuti abbandonati. Questo lo scenario di degrato ritrovato stamane nello slargo di via De Gasperi.

"Speriamo si tratti dell'euforia isolata di una notte di vigilia per l'Esame di Stato - spiega Arvonio -. Ce lo auguriamo. Certamente dispiace vedere ragazzi divertirsi sempre e ancora una volta consumando alcolici. Stamattina i segni di quanto accaduto la scorsa notte erano ancora sparpagliati nel piazzale. Sono state trovate decine e decine di bottiglie, bicchieri, cartoni di cibo consumato e gettati via. Stiamo valutando eventuali infrazioni del codice della strada. Piazzeremo delle telecamere di video sorveglianza per scongiurare nuove occasioni di follia rischiosa. Stiamo valutando anche l'applicazione del divieto di transito per le auto. Ad oggi non è in vigore, vista la necessità di rendere nel fine settimana la zona un parcheggio per le auto dei tifosi in occasione delle partite di calcio e basket".

Sullo sfondo il caso di un nuovo maxi assembramento. Senza dimenticare il mancato utilizzo delle mascherine. Un caso che riporta alla memoria quello di alcune settimane fa, quando in via de Conciliis un sabato notte si era creato un maxi assembramento con in strada anche il sindaco Gianluca Festa. Anche in quel caso l'indignazione della comunità irpina era stata tanta. Ora nuove scene di ordinaria follia, con protagonisti ragazzi e giovanissimi fuori controllo. Secondo quanto accertato pare si sia trattato una riunione "beneaugurante" nella notte prima degli esami di Maturità 2020.