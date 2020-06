Enjoy city... strisce pedonali colorate a Via Matteotti La singolare iniziativa del Comando della Municipale realizzata con gli incassi delle multe

Avellino si conferma, nel bene e nel male, enjoy city e ora spuntano anche le strisce colorate. Nell'ambito dei lavori appaltati per la segnaletica orizzontale e verticale il Comando della Polizia Municipale del capoluogo ha deciso di realizzare qualche striscia pedonale multicolor. L'amministrazione ha iniziato da via Matteotti e proseguirà con altre aree della città, come la zona della Villa Comunale e il parco giochi per i bambini. Le strisce sono state realizzate con parte dei proventi incassati dai soldi delle contravvenzioni stradali.