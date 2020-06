Operai scaricano rifiuti in periferia: fioccano le multe Lavoratori di una ditta del napoletano hanno sversato materiali di ogni genere ad Avellino

Hanno scaricato di tutto, rifiuti e materiali di ogni genere in periferia ad Avellino. E’ servito anche l’utilizzo del muletto ai lavoratori di una ditta del napoletano, che hanno sversato materiali di ogni sorta in periferia di Avellino. In più sequenze lo scarico è avvenuto in maniera sequenziale. Ma l’occhio vigile della videosorveglianza di Avellino li ha beccati sul fatto. Immagini che raccontano cronache di quotidiana inciviltà e che ora sono al vaglio dei poliziotti municipali, impegnati nel controllo del territorio. Un vero e proprio giro di vite quello del comando guidato da Michele Arvonio, dove sono state visitante 5mila foto in cinque giorni, con multe che sono fioccate a raffica per punire i soliti incivili. Dalla controll room di via Tedesco arrivano nuove conferme di atti illeciti. In tanti arrivano anche da fuori città per liberarsi di ogni materiale e rifiuto possibile. Gli occhi della videosorveglianza sono piazzati un po’ ovunque e soprattutto in zone strategiche, che negli anni hanno visto fiorire vere e proprie discariche a cielo aperto.

"Saremo inflessibili - commenta Arvonio -. Quello che accade in molte zone è un vero e proprio scempio. Ma le telecamere registrano tutto e saremo attenti ad elevare sanzioni per punire tutti i trasgressori. L'abbandono dei rifiuti è un reato è bene ricordarlo a tutti gli incivili".