Mercato, il tar rinvia e suggerisce piazzale degli Irpini In attesa della decisione il tribunale suggerisce una sede provvisoria

Ancora un rinvio per il futuro del mercato di Avellino. Il Tar ha rinviato a ottobre la discussione, ma nell’ordinanza si pronuncia nell’individuazione di una sede provvisoria. Il tribunale amministrativo invita il Comune di mettere a norma Piazzale degli Irpini, sotto il profilo igienico sanitario e ripristinare, dunque, il mercato, in attesa dell’esito dei carotaggi ambientali a Campo Genova.

“Resta impregiudicato il potere del Comune resistente – sentite, se del caso, le altre competenti autorità – di individuare ulteriori sedi mercatali, ovvero di valutare la possibilità di superare le criticità rilevate dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ai fini del ripristino, anche in via provvisoria, del mercato nell’area di Piazzale degli Irpini o in altra sede, tenuto conto, in una prospettiva di equo bilanciamento tra l’interesse dei ricorrenti all’esercizio dell’attività economica e professionale e l’interesse primario della tutela della salute pubblica e privata”. L’udienza per la trattazione nel merito è stata fissata per il prossimo 14 ottobre.