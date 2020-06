Ariano ricorda tutti i defunti andati via senza un funerale Attesa la presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

E' il giorno del ricordo. Ariano rende onore con una celebrazione religiosa pubblica a tutti i defunti andati via da soli, senza il conforto dei familiari e un degno funerale.

Un lungo e triste elenco, un inizio 2020 che difficilmente la comunità arianese potrà dimenticare. In 30 non ce l'hanno fatta a vincere il Covid-19. A questi si aggiungono i tanti defunti, che allo stesso modo sono andati via silenziosamente nel loro ultimo viaggio, senza poter ricevere una carezza e un rito funebre in chiesa. Per tutti e allo stesso modo si pregherà questa sera all'Arena Mennea, una delle piste di atletica più importanti d'Italia.

Sarà il Vescovo Sergio Melillo alle 18.00 a celebrare la messa affiancato dai sacerdoti della diocesi e alla presenza delle massime istutuzioni cittadini, a partire dal commissario prefettizio, nelle vesti di sindaco di Ariano Silvana D'Agostino. Non si esclude la presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Foto Francesco Lops).