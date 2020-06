Strada Manna-Camporeale: la Regione analizza il progetto Incontro a Napoli sollecitato dal comitato

La strada Manna-Camporeale ad Ariano Irpino è un'infrastruttura attesa da decenni e che potrebbe dare nuovo slancio alle attività commerciali e ai servizi della città, a partire dall'ospedale, costituendo un'alternativa alla viabilità in entrata e uscita oggi tutta concentrata sull'area di Cardito.

"In Consiglio regionale, assieme al consigliere delegato ai Trasporti Luca Cascone - afferma il presidente Rosetta D'Amelio - abbiamo incontrato i rappresentanti del Comune di Ariano Irpino, della Provincia di Avellino e del comitato Manna-Camporeale per definire un percorso utile allo sblocco dell'opera."

Un'opera strategica e di grande importanza per lo sviluppo delle aree interne, che rischia purtroppo di naufragare, con la perdita dei finanzaiamenti se non si arriverà ad una soluzione in tempi strettissimi.