Noi Autonomi e Partite Iva: Calvanese ad Ariano Confronto con gli imprenditori locali della ristorazione e del commercio

Visita ad Ariano da parte del coordinatore regionale di Noi Autonomi e Partite Iva, Giuseppe Calvanese, accompagnato dal coordinatore provinciale Antonio Loffredo.

"Abbiamo incontrato imprenditori locali della ristorazione e del commercio, da questo confronto è emerso un dato significativo e preoccupante. Riguarda il settore commerciale, della ristorazione, delle aziende agricole, delle aziende di allevamento di animali, di trasformazione e derivati. Sono tutte ferme.

Non ci sono stati aiuti efficaci da parte del governo nazionale, inoltre non c’è stata un’azione diretta dei partiti di opposizione, anche loro assenti in questo momento così delicato per la città di Ariano Irpino. Ariano zona rossa, oggi è la città più sicura d’Italia, dove è stato effettuato uno screening sierologico sulla quasi totalità degli abitanti, da questo dato si emerge che Ariano oggi non presenta più pericoli di contagio.

Invitiamo gli organi di stampa a pubblicizzare la città di Ariano come città sicura e invitiamo le tante persone che frequentavano la città, sia per il commercio, per la ristorazione e tante altre attività a ritornare con tranquillità a frequentare la città.

Tutte le attività commerciali e imprenditoriali sono aperte al pubblico, ma è come se fossero chiuse per mancanza di gente. Bisogna fare un’azione forte a sostegno della città, degli imprenditori e di tutte le partite iva e famiglia.

Il movimento Noi Autonomi e Partite Iva si fa a carico di portare al governo centrale la richiesta di istituire la zona franca per Ariano ed il ristoro per la zona rossa. Saremo presenti sul territorio per dare un aiuto concreto a tutte le attività commerciali, le partite Iva e tutte le famiglie di questa città. Il movimento Noi Autonomi e Partite Iva è stato ricevuto dal premier Conte al quale ha illustrato le varie problematiche.