Ha superato ogni tempesta ed è qui con i suoi 106 anni In festa la donna più longeva ad Ariano

Operata al femore nel novembre di un anno fa, ha superato la tempesta Covid ed è arrivata col sorriso e la grinta di sempre, lucidissima al traguardo dei 106 anni. Carmela Manna è la donna più longeva di Ariano. Per tutti, la regina del tricolle.

Con Ottopagine e Canale 696 abbiamo avuto modo di incontrarla ed intervistarla più volte nel corso di questi anni, anche e soprattutto nel corso delle ultime elezioni amministrative, sia al primo che al secondo turno.

Vita semplice, donna onesta e dalle grandi doti umane. Tra le sue passioni quella per il ballo, a cui ad ogni festa non ha mai rinunciato.

Un giorno straordinario e da incorniciare. A festeggiarla, anche se questa volta in forma privata rispetto agli altri anni le sue tre figlie Adriana, Maria e Rita, un esercito di nipoti e pro nipoti, che hanno riservato per lei una bellissima ed immancabile torta.

La gioia di sua nipote Raffaella: "La tua vita, anche oggi che compi 106 anni, è un riferimento, un esempio per me. Sei una donna che non smetterà mai di essere ammirata da tutte le persone che la circondano. La tua gioia, la tua forza e il tuo spirito vince, ancora oggi, contro il tempo. Auguri nonna."