Un giorno di grande festa per la sezione arbitri di Ariano Tre traguardi nazionali per il team arianese del presidente Francesco Grasso

Un giorno di grande festa per la sezione arbitri di Ariano Irpino. Sul proprio sito l’Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato la formazione dei nuovi ruoli nazionali per la stagione 2020/2021.

Nel comunicato il Tricolle figura per ben tre volte: l’arbitro Gianluca Grasso (nella foto) approda nel campionato di Serie C, l’osservatore arbitrale Liberato Masuccio in serie D e l’arbitro Antonio Pio Pascuccio promosso alla Cai (Interregionale).

Attualmente nell’organico della Can C figurano ben due fischietti arianesi: il veterano Michele Di Cairano, giunto al suo 3° anno, e il neo-immesso Grasso. Un tris di promozioni che da lustro ad una delle sezioni arbitrali più piccole d’Italia.

Raggiante il presidente sezionale Francesco Grasso, in carica da otto anni e vicino al terzo mandato consecutivo: «Abbiamo scritto una pagina storica per la nostra sezione. Avere tre passaggi nazionali è un risultato che ci riempie di orgoglio e soddisfazione per tutto il lavoro svolto in questi anni.

Sono traguardi che i ragazzi hanno meritato per il loro impegno, sacrificio e voglia di mettersi in discussione. Questi importanti risultati – prosegue il presidente Grasso – devono essere un incentivo e uno stimolo per i ragazzi che da poco hanno iniziato a confrontarsi con la nostra realtà. Dopo il triste periodo causato dal Coronavirus, oggi credo che tutta la comunità arianese abbia un motivo in più per sorridere»