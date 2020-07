Coronavirus. Focolaio in Irpinia. Altri 5 contagi Santa Lucia di Serino: Sei casi in paese. Uno a Moschiano

Sale a sette il numnero di persone positive al Coronavirus in Irpinia. Altri 5 i casi individuati dall'ASL. Si tratta di 5 familiari del 69enne ricoverato al Moscati in gravi condizioni. Il nucleo familiare resta isolato nel proprio domicilio a Santa Lucia di Serino. Il sindaco in una nota stasera ha informato i cittadini sullo stato delle verifiche, che procedono su tutta la filiera dei contatti. Intanto il 69enne ricoverato al Moscati resta sotto strettissima osservazione, intubato, nel reparto di rianimazione diretto dal dottore Angelo Storti. L'uomo era risultato positivo al test giovedì scorso. Ieri l'arrivo in ambulanza in ospedale, ad Avellino. Erano subito scattate le verifiche sui familiari che hanno dato esito positivo. Ma le indagini dell'Asl sono a tappeto su tutti i contatti della famiglia. Prefettura e regione stanno seguendo il caso Santa Lucia di Serino. I tamponi domani saranno eseguiti anche sulle persone venute a contatto sul lavoro con i contagiati.