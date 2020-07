Moscati, riaperta la palazzina Covid: resta intubato il 69enne La palazzina Alpi è stata riaperta ieri per l'assistenza del malato di Santa Lucia di Serino

E' stata riaperta la palazzina Covid dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per la cura del paziente Coronavirus di Santa Lucia di Serino. Il 69enne di Santa Lucia di Serino era stato intubato in urgenza nella notte tra sabato e domenica e ieri è stato sistemato nell'area dedicata alla cura dei pazienti coronavirus. Il secondo paziente arrivato al Moscati, ma asintomatico di San Michele di Serino resta ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. In tempi celeri la governance del polo sanitario e' riuscirà a rimettere in moto l'area Covid-19 del Moscati, seguendo le procedure del caso. Il 69enne resta ricoverato in condizioni gravi, mentre prosegue l'indagine epidemiologica sui parenti e contatti dello stesso. L'ospedale Moscati dunque riattiva l'unita specializzata dedicata ai malati coronavirus. In poche ore è stata riattivata la palazzita per fornire personale e cure specialistiche nell'apposita struttura specializzata. L'ospedale guidato da Renato Pizzuti lo scorso 22 giugno aveva dimesso l'ultimo paziente contagiato ricoverato. Dopo 14 giorni riparte il meccanismo di assistenza per il nuovo contagio che preoccupa numerose comunità del serinese.