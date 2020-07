Un ospite insolito nelle campagne di Ariano Sorpresa d'estate a Vascavino

Era tranquillamente intento a godersi il sole tra pietre ed erbacce, con la testa rivolta verso l'alto accanto ad un muretto. (La foto è reale). Una scoperta insolita quella fatta da una donna ad Ariano in aperta campagna. Un rettile di grosse dimensioni che non poteva di certo passare inosservato. E'successo alla località Vascavino. L'esemplare della lunghezza di oltre due metri è stato catturato dai Vigili del Fuoco del locale distaccamento ed affidato al servizio veterinario dell'Asl presente sul posto con una squadra speciale giunta da Napoli insieme alla Polizia prontamente allertata. Era spaventato più dei soccorritori. E' stato sollevato e messo al riparo in attesa del successivo recupero. Comprensibile spavento tra i residenti all'interno della proprietà dove è stato rinvenuto il serpente di cui al momento non si conosce con esattezza la specie.