Ariano, rifiuti: la cartolina di Casone con tanto di tricolore La città da giorni è in forte sofferenza. Quasi tutte le isole ecologiche nel degrado e abbandono

Sventola la bandiera dell’Italia nella verde campagna arianese, quasi a richiamare l’attenzione delle istituzioni tutte sul grave scempio che sta interessando il territorio. Sembra di essere ritornati agli anni più difficili dell’emergenza rifiuti in Campania con Difesa Grande madre di tutte le discarica e quella lotta senza precedenti del 2004 che ne decretò la chiusura. La città da giorni è in forte sofferenza. Quasi tutte le isole ecologiche sono invase da rifiuti. L’ultimo grido di aiuto arriva da località Casone, attraverso il tricolore. Siamo non molto distanti dal centro fieristico della Campania di proprietà della Comunità Montana Ufita. La struttura è come tutte le altre una mini discarica a cielo aperto. E a sversare qui, approfittando del caos non sono solo i residenti. La situazione resta immutata ovunque. Non si fa in tempo a ripulire piazzole e isole che tornano puntualmente i cumuli. Da Torreamando a Cardito alle spalle del Carcere, passando per Santa Maria a Tuoro, Stratola, Tesoro, Gaudiciello e Cimitero. Un deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, ingombranti e persino amianto. Le alte temperature delle ultime ore stanno peggiorando ulteriormente la situazione. Un week che si annuncia ancora una volta difficile e una brutta cartolina agli occhi dei turisti in visita alla città.