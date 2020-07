Il Garante dei disabili: "Al via Campania accessibile" Un progetto importante che va ad unirsi alla stipula del protocollo con l'Anci

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo (nella foto), annuncia l’avvio del progetto “Campania Accessibile”.

Sul sito del garante dei disabili della Regione Campania ( www.cr.campania.it/garante-disabili ) saranno pubblicate in una apposita sezione, notizie e buone prassi di accessibilità a musei, spiagge, parchi, luoghi aperti al pubblico e sull’accessibilità digitale.

Tale iniziativa si accompagna a quella della stipula del protocollo con l’Anci Campania, finalizzata fra l’altro

all’adozione dei Peba (piani di eliminazione delle barriere architettoniche) da parte di tutti i comuni della Campania e alla loro pubblicazione nel registro apposito, sul sito del Garante dei disabili.

Così Colombo: “Questo è un piccolo ma importante passo, non solo per il rispetto della normativa vigente, ma anche per la affermazione di una nuova cultura della disabilità, che la consideri non come un mondo a parte ma come una parte del mondo. E che quindi riconosca a tutte le persone le pari opportunità.”