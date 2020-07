Quarantennale terremoto dell'Irpinia: in campo la Regione Rosetta D’Amelio inaugura al Goleto le iniziative del consiglio

"Quarant’anni dopo il terremoto del 23 novembre 1980, come presidente del Consiglio regionale della Campania ho sentito forte il bisogno di ricordare quell’esperienza drammatica e rifondatrice per le comunità dell’Appennino campano e lucano, patrocinando una serie di iniziative culturali che si terranno a partire da questo fine settimana in alcuni dei paesi del cratere più colpiti dal sisma, tra le province di Avellino e Salerno. Saranno occasione per proiettare lo sguardo dell’Istituzione che rappresento sull’oggi e sul futuro di questi territori".

E' quanto dichiara Rosetta D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, a proposito del programma di eventi, mostre, dibattiti, pubblicazioni dal titolo "In luogo del terremoto. Il Quarantennale tra Irpinia e alta valle del Sele".

"Per l'evento inaugurale, in collaborazione con l'associazione La Prediletta e il Rotary Club Sant'Angelo dei Lombardi - Hirpinia Goleto, saremo nella splendida Abbazia del Goleto. Ringrazio il M° Massimo Santaniello che per l'occasione proporrà assieme all'orchestra I Virtuosi Napoletani lo spettacolo di musiche, voci e immagini d’autore "Et la terre tremble encore". Nelle prossime settimane saremo a Valva, Laviano, Conza della Campania e a seguire in altri Comuni irpini", conclude D'Amelio.

L'intero programma rispetta i protocolli anti-covid, pertanto l'evento inaugurale prevede ingresso solo su invito Rotary.