IrpiniAmbiente, sindacati: Nessun abuso sugli straordinari" E martedì si discute del futuro della società e dell'affidamento del servizio

Una schiarita nella vertenza Irpiniambiente per rilanciare insieme, sindacati e azienda, l'immagine della società. Da un lato le iniziative che prenderà Sperandeo contro i comuni morosi, dall’altro la volontà delle sigle sindacali di riportare serenità e sgomberare il campo da troppe voci che stanno mettendo in cattiva luce i lavoratori. A cominciare da quelle sull’abuso di straordinari. e di un eccessivo numero di inabili.

Sull’argomento ci tornano Uil Cisl Ugl e Cisal in conferenza stampa. Michele Caso (Uil). “Si sta facendo allarmismo su un dato, che farebbe gridare allo scandalo, ma in realtà 1 milione e 200 mila euro per gli straordinari sono determinati dal fatto che mancano 70 persone in organico, lavoratori persi da quando IrpiniAmbiente è nata. Se verifichiamo le ore di lavoro e i salari che sviluppano 70 persone, ci rendiamo conto che non stiamo parlando di un abuso”.

Intanto martedi è in programma un incontro con Ato e Provincia per parlare di biodigestore ma anche del futuro del servizio da affidare «Da tempo – spiega Francesco Codella della Fit Cisl – chiediamo una riunione e andremo lì con le idee chiare. L’affidamento è una cosa fondamentale per la vita della società pubblica che sia IrpiniAmbiente o un’altra”.