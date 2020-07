Mercato, l'ANA propone tre soluzioni per il ripristino Si tratta di Valle, Via Zoccolari-Piazzale degli Irpini e Campetto Santa Rita

Querelle Mercato, l'Ana chiede al Prefetto Paola Spena di convocare il sindaco per ottemperare all'ordinanza del Tar e propone tre ipotesi alternative provvisorie di collocazione del mercato bisettimanale.

"Tenuto conto dell’incontro interlocutorio di venerdì scorso – scrivono il presidente Ivano Zonetti e il segretario nazionale Marrigo Rosato - e della vaghezza del Sindaco circa le ipotesi alternative, salvo quella impraticabile per ragioni oggettive di Campo Genova, l’ANA ha formalizzato ben tre proposte di collocazione provvisorie ed alternative al ritorno del mercato in Piazzale degli Irpini. Ciò in attesa della decisione definitiva del TAR del 14 ottobre, per consentire la ripresa del lavoro ai circa 300 ambulanti che stanno subendo una gravissima crisi dal mese di gennaio ed a causa del lockdown, e per mettere in condizione la città di Avellino di usufruire nuovamente dei mercati settimanali del martedì e del sabato. Per queste ragioni l’ANA ha invitato il Prefetto ed il Sindaco «a svolgere ogni utile interlocuzione per sbloccare urgentemente la difficile situazione in cui versano gli ambulanti dal mese di gennaio".

Le proposte sono:

- Via Valle e strade contigue, ove il mercato era già stato collocato lo scorso anno in occasione delle Universiadi 2019;

- Via Zoccolari e una piccola porzione di Piazzale degli Irpini (circa ¼ della superficie), tenuto conto che il terminal dei pullman occupa solo una piccola porzione del Piazzale;

- Campetto S. Rita e strade contigue (eventuale occupazione del Piazzale ex Terminal dei Pullman).