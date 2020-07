Polo Giovani di Avellino, taglio del nastro con De Luca Mercoledi 29 luglio alle 18 l'inaugurazione della struttura di via Morelli e Silvati

Mercoledi 29 luglio alle ore 18 sarà finalmente inaugurato, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Polo Giovani di Via Morelli e Silvati.

"È un momento che attendevo da tanto. È una grande operazione di trasformazione urbanistica e sociale di un pezzo di città, all’interno del campus scolastico - scrive il consigliere regionale Francesco todisco - È una sfida visionaria e testarda del nostro Vescovo, Arturo Aiello, che ha saputo vedere dove altri non hanno saputo o potuto. Avellino avrà una struttura all’avanguardia, di uso civile e non confessionale, per fare ricerca, aggregazione, per non disperdere energie e passioni. Di questo complesso fa parte integrante Parco Palatucci che sotto la cura della Diocesi ha riconsegnato un pezzo di bellezza alla nostra città. Non posso che ringraziare la sensibilità del Presidente De Luca rispetto a questo sogno che è stata concreta ed entusiasta. Ho accompagnato, in piccola parte, questo sogno e vederlo oggi realizzato, da avellinese, mi rende fiero e felice" conclude Todisco.