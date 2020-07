Il Comune fa un passo di lato: niente Ferragosto L?opposizione: "Scelta giusta ma manca strategia sulla cultura"

Niente Ferragosto avellinese nell'estate del Covid-19. Il Comune di Avellino fa un passo di lato, non organizzerà direttamente eventi e preferisce rimandare tutto a tempi migliori.

“Una decisione sofferta ma inevitabile – dice l'assessore agli Eventi Stefano Luongo – troppo alto il rischio assembramenti, stiamo valutando giusto la possibilità di montare le luminarie ma null'altro, neanche i fuochi pirotecnici, non ci sono le condizioni di sicurezza. Ci sembrava giusto come Comune dare l'esempio e far vivere questo periodo nella massima sicurezza. I 400 mila euro appostati li conserveremo per organizzare qualcosa di significativo non appena l'emergenza sarà rientrata. Valutiamo le luminarie che non creano pericoli e servono comunque a dare un tono di festa alle arterie della città”.

Scelta opportuna e condivisa dall'opposizione anche se Luca Cipriano, a margine della Commissione Cultura, sottolinea come questa amministrazione al di là delle feste di piazza non abbia una chiara strategia per promuovere e rilanciare la cultura in città. “Aspettiamo ancora risposte su Dogana e Villa Amendola su un programma di eventi articolato e non inseguendo sempre il singolo evento”.