Cgil Fp, Morsa: "Valori e principi da sempre immutati" "La nostra azione sindacale è la stessa in tutti i luoghi di lavoro che rappresentiamo"

"I nostri valori e i nostri principi sono gli stessi da oltre quarant’anni e chi li rappresenta oggi, come ieri, ha condiviso e condivide il lavoro di squadra, nella sola ottica di tutelare il lavoro ed i lavoratori e mantenere quella posizione non comune di obiettività sulle questioni, caratteristica che rispecchia la mission di una grande organizzazione sindacale come la Cgil e nella fattispecie della Funzione Pubblica di Avellino che ha saputo raccogliere intorno a sé un sempre più cospicuo numero di iscritti negli ultimi anni, soprattutto in un settore così delicato come quello del personale delle carceri." Lo afferma in una nota Licia Morsa segretaria generale FpCgil.

"La Fp Cgil deve la sua forza a questo, non ci sono altre motivazioni se progredisce o regredisce, più che ai consensi è legata alla giustizia; più che alle tessere, alla tutela reale e duratura dei lavoratori tutti ed in particolare dei suoi iscritti.

Non tutte le battaglie si possono vincere ma soprattutto non tutte le guerre si vincono con una sola battaglia, bisogna fidarsi e avere fiducia, soprattutto nei momenti peggiori.

Comprendiamo le sensibilità e le pulsioni diverse, la voglia di emergere che a volte tende ad assumere le sembianze di puro protagonismo. Rispettiamo le scelte di chi, come l’ex dirigente sindacale che ha rappresentato la Fp Cgil di Avellino all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino, non la vede come noi e decide di intraprendere altre strade, non capiamo però la necessità di dare il via alla polemica mediatica, anche se quali sindacalisti la accettiamo, a patto che non si esageri nelle narrazioni, rischiando di far passare messaggi che potrebbero contenere pensieri diffamatori.

Chiudiamo augurando buona fortuna a chi non si riconosce più in una Fp Cgil che come sempre ha nel suo Dna il rispetto per le persone prim’ancora che per i lavoratori, basato sulla fiducia e non sul sospetto, e soprattutto che non ha né la possibilità, né la volontà di fare cose diverse se non riconoscere l’impegno dei suoi rappresentanti e salutarli con lo stesso rispetto quando decidono di cambiare strada.

Sicuri che la questione sia chiusa, in maniera ci auguriamo definitiva, chiudiamo questo spazio con

un saluto a tutti quelli che nonostante tutto e tutti, ancora oggi, nella unica Fp Cgil possibile si

riconoscono."