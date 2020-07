"Maria Lidia come tanti piccoli eroi. Riscopriamo un'identità" Il sindaco Festa ricorda la veterinaria scomparsa nel 2016 e rilancia l'idea del canile

L'intitolazione del parchetto di Rione Valle a Maria Lidia De Rosa, la veterinaria scomparsa nel 2016 e molto apprezzata in città è stata l'occasione per il sindaco Festa di rilanciare il suo progetto di un canile comunale. “Anche se è riduttivo chiamarlo così, sarà molto di più. E’ sempre stato un mio obiettivo e non solo di campagna elettorale. Immagino un rifugio, un'area dove poter fare anche dei picnic con i nostri amici a 4 zampe e naturalmente un cimitero. Vorrei che si parlasse di Avellino per la struttura che faremo. Oggi ricordiamo Maria Lidia, la conoscevo bene. L'ho allenata nel basket ed è stata compagna di mia moglie. Questa intitolazione serve da esempio per la città, per recuperare un'identità. Va bene intitolare strade a statisti e personaggi famosi ma noi abbiamo bisogno di piccoli eroi e lei lo è stata. Non pensiamo solo a quello che la città può fare per noi ma anche a quello che noi possiamo fare per la città”.