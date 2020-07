Provenzano: "Dal Governo mezzo miliardo per le aree interne" Il ministro per il Mezzogiorno ospite del Polo Giovani di via Morelli e Silvati

“La mia presenza in Irpinia è un segnale di come questo governo voglia rilanciare una precisa strategia per le aree interne".

Cosi il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ospite ad Avellino del delegato regionale per le aree interne Francesco Todisco. Le difficoltà nel mezzogiorno dopo i mesi di lockdown, appaiono ancora maggiori.

“Abbiamo destinato mezzo miliardo di euro alle aree interne - esordisce Provenzano - ora la sfida passa attraverso la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione, quello che ci chiede l'Europa. Abbiamo approvato la clausola del 34%: questa è la percentuale di risorse che deve andare al Sud. E ancora: abbiamo programmato 10,5 miliardi di euro di investimenti per il Meridione".

La visita di Provenzano al Polo giovani di via Morelli e Silvati va nel solco del dialogo aperto dai vescovi delle aree interne con le istituzioni e monsignor Arturo Aiello lancia l'allarme povertà in vista dell'autunno. “Rischiamo nuove file davanti la Caritas, in vista di una nuova ondata del Covid serve un coordinamento tra le forze in campo”.

Dalle parole si passi presto ai fatti è invece l'esortazione del mondo imprenditoriale. “Subito zone franche urbane e sburocratizzazione per le imprese – dichiara Pino Bruno, presidente di Confindustria Avellino – è il momento di stare vicino a questa provincia, altrimenti non ripartiremo mai”.