Biodigestore, la Regione: "Realizzare gli impianti" Bonavitacola: "Darsi una mossa per non perdere i fondi"

Sulla realizzazione di un biodigestore in Irpinia, a Chianche, la Regione sollecita i territori di procedere con gli impianti. Dal Drive in rosa sul Lago Laceno parla il vicegovernatore Fulvio Bonavitacola che non entra nel merito delle scelte (spettano al territorio, ndr) ma evidenzia la necessità di dotarsi presto dell'impiantistica, necessaria per completare il ciclo integrato dei rifiuti in Campania.

“Sono sopreso che ciclicamente torniamo al punto di partenza, noi facciamo quello che ci compete, cioè programmare e mettere a disposizione le risorse, ma non fare individuazione di siti quà e là, che non è compito della Regione. Certo bisogna darsi una regolata e una mossa per non perdere altro tempo".

I comitati ambientalisti però affilano le armi in vista di una nuova massiccia mobiltazione prevista per il 28 agosto, “per la difesa e la valorizzazione del nostro territorio - scrive in una nota il Comitato Nessuno tocchi l'Irpinia- battaglia di civiltà in difesa di un modello di sviluppo sostenibile e della non opportunità di prendere al di sopra di essi decisioni così importanti".