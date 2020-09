E' della Basilicata, tornato dal nord il positivo ad Ariano L'approfondimento di Ottopagine sulla notizia che aveva generato non poco allarme sul tricolle

E' originario della Basilicata ed era stato in vacanza a Milano Marittima, il giovane risultato positivo al Covid-19 ad Ariano Irpino. Insieme ad altri calciatori della Vis Ariano si era sottoposto al tampone naso-faringeo al palazzetto dello sport di piano di zona durante l'ultima campagna di prevenzione da parte dell'Asl di Avellino. Nessuno degli altri atleti è risultato affetto dal virus.

Un caso dunque isolato e subito circoscritto, grazie alla sinergia tra la società sportiva e la l'Asl. Ma c'è di più quella della Vis Ariano è stata una mossa intelligente e preventiva che ha evitato sicuramente un possibile focolaio. Avviate immediatamente le indagini tese ad individuare i contatti stretti.

La città di Ariano, che sta continuando a mostrare un grande senso di responsabilità, dopo il bollettino odierno dell'Asl, messa subito in allarme, da notizie successive frettolose e non approfondite non centra assolutamente nulla.

Non si registra nessun ricovero al momento all'ospedale Sant'Ottone Frangipane, dove il reparto Covid risulta chiuso. I tamponi vengono effettuati assiduamente nei vari ingressi al pronto soccorso e analizzati a Biogem.

Nessuna conferma da parte dell'Asl al momento su un secondo presunto caso relativo ad una persona rientrata da un viaggio in Spagna per motivi di lavoro e in autoisolamento volontario, la quale in ogni caso, come testimoniano persone molto vicine e attendibili, non avrebbe avuto contatti in città.