Ospedale e chiusure, protestano sindaci e commercianti irpini Domani (lunedi 26 ottobre) la manifestazione annunciata ad Avellino

I sindaci di Solofra, Serino e Montoro, i comuni di riferimento dell'ospedale Landolfi hanno manifestato piu' volte dissenso rispetto a una decisione che dal loro punto di vista ha il sapore di uno smantellamento di un servizio essenziale per il loro comprensorio. Questa mattina c'erano anche loro a manifestare insieme a un nutrito gruppo di cittadini per l'avvio delle operazioni di trasferimento dei pazienti Covid. Il trasferimento del personale da altre unita' operative, per assistere i malati da coronavirus, secondo i sindaci priverebbe la popolazione dell'assistenza sanitaria per tutte le altre patologie. La protesta e' stata comunque pacifica e si e' limitata soltanto alla rappresentazione di una posizione contraria. Ed e' quanto si attende anche dalla manifestazione annunciata per domani ad Avellino. Questa volta a scendere i piazza saranno i commercianti contrari alle nuove restrizioni. L'appuntamento e' per le 16 in piazza Liberta' ad Avellino per ottenere un incontro in prefettura. I commercianti si raduneranno rispettando tutte le norme sul distanziamento. Risuoneranno i megafoni e ci saranno striscioni, ma nessun corteo e la massima attenzione a evitare infiltrazioni pericolose.