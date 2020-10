Ugl: "Semi lockdown duro colpo all'economia" Vassiliadis: "La Regione poteva e doveva far fronte a questa seconda emergenza"

"Dobbiamo fare il possibile per proteggere la salute, questo è vero, è una priorità. I dati relativi al Covid non sono confortanti né a livello locale che nazionale. Ed ora bisogna correre ai ripari con alcune restrizioni, azioni che non avremmo più voluto rivivere. A risentirne sarà sicuramente la salute della nostra economia, già fragile. La prima fase di questa profonda emergenza non è stata d'insegnamento alla politica. Il semi lockdown annunciato dal Governo, non sarà un'ancora di salvezza per il nostro Paese, in special modo per gli autonomi, i piccoli imprenditori, per il mondo della cultura (teatri, cinema) o per la ristorazione. Senza parlare di tutti quei lavoratori, oltre alla ristorazione, che operano nel settore delle cerimonie. Quello che mi fa rabbia è perché non siamo riusciti, dopo il primo catastrofico lockdown, ad elaborare soluzioni capaci di scongiurare questa seconda forte ondata. Molto probabilmente, e mi riferisco principalmente al Presidente Vincenzo De Luca, fino ad ottobre l'unico pensiero è stata la sua riconferma a Palazzo Santa Lucia. Perché non ha pensato a potenziare gli ospedali, i suoi posti letto, i trasporti, perché non ha lavorato per far fronte ad una seconda fase emergenziale già annunciata? Tra un dpcm e una conferenza stampa molte aziende chiuderanno, bar o altre attività commerciali falliranno, aumentera'la povertà e l'incertezza del proprio futuro. C'è chi sta ancora aspettando la Cig dei primi mesi di chiusura. Così non si può vivere e nemmeno sopravvivere. Il senso di responsabilità in questa fase, da parte di tutti, è indispensabile ma dobbiamo salvare anche l'economia. Molto probabilmente durante la parentesi estiva bisognava incentivare, come ora, l'uso della mascherina anche all'aperto, il distanziamento e l'uso di igienizzanti. Perché gia' si sapeva che ci saremo ritrovati dinuovo in questa situazione. Un'altra chiusura - conclude -apporterebbe un danno irreparabile al futuro di centinaia di aziende ed attività già in forte affanno. Non si può più temporeggiare, la gente non ha bisogno di speranze ma di certezze". Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino, in merito alle recenti novità legate all'emergenza Covid.