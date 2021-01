Pizzuti: "Tra due mesi il Moscati sarà Covid free" Riprese le vaccinazioni alla Città Ospedaliera

Dopo i primi 100 operatori sanitari del V-Day di domenica scorsa, sono ripartite le vaccinazioni al Moscati. “Abbiamo scelto di cominciare proprio il 1° gennaio per lanciare un messaggio di auguri e di speranza - spiega il Dg Renato Pizzuti - Tra due mesi tutto il personale sarà stato vaccinato e potrà lavorare in maniera del tutto sicura. Sicura sia per se stessi che per i pazienti che saranno assistiti e per le famiglie dei dipendenti. Vaccineremo i sanitari, gli amministrativi e il personale delle ditte esterne. L’obiettivo è un Moscati covid free per fine febbraio ma per far questo il mio invito ai dipendenti è di vaccinarsi in massa e il mio augurio è che tutta l’Irpinia possa godere di questo ospedale, così bello e funzionante, e assolutamente sicuro. Speriamo - conclude Pizzuti - che questo 2021 sia l’anno della svolta definitiva e che si possano riprendere tutte quelle attività che non si sono mai fermate ma che abbiamo dovuto necessariamente rallentare”.