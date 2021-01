"Ordinanze scadute, il mercato torni a Piazzale degli Irpini" Il legale degli ambulanti chiede lo sgombero dei bus dal piazzale dello Stadio

Il legale difensore di una parte degli ambulanti di Avellino, Ciro Aquino, scrive al sindaco del capoluogo, ad Asl, Procura, Arpac, Prefettura, Corte dei Conti, Noe ed al Governatore della Campania per chiedere, tramite una diffida, il ripristino dell’area mercatale di Piazzale degli Irpini. Usa toni molto perentori Aquino nel richiedere lo “sgombero immediato di Piazzale degli Irpini dalla fermata e dallo stazionamento dei bus essendo scaduta l’Ordinanza Sindacale 5/2020” ed il “ripristino immediato dell’area mercatale essendo scaduta l’Ordinanza Sindacale 41/2020 che localizzava, temporaneamente, il Mercato a Campo Genova". Inoltre, secondo Aquino, le due ordinanze non potrebbero essere reiterate dal Comune visto che non sussisterebbero più "i presupposti di contingenza e urgenza".