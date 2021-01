Auto bloccate sul Laceno, arrivano i caschi rossi Soccorsi in corso dal pomeriggio dei vigili di Lioni e Montella

Sarà una lunga serata di super lavoro per i vigili del fuoco di Avellino alle prese con l'emergenza neve e ghiaccio. Sono molte le vetture rimaste bloccate lungo la strada che collega Bagnoli all'Altopiano. Lungo la strada ci sono molte auto di traverso, bloccate, con qualche vettura finita fuori strada tra gli spazzaneve in azione e i caschi rossi che hanno subito soccorso i molti turisti accorsi sull'Altopiano per godersi la neve scesa abbondante in Alta Irpinia. In alcune vetture viaggiano anche alcuni bambini che pazientemente hanno assistito ai soccorsi. Intanto i metereologi annunciano una notte con temperature in ulteriore picchiata e il rischio serio ora è il gelo. Le autorità ricordano agli automobilisti di viaggiare e spostarsi solo se necessario.