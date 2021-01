Air, da lunedì ripartono i servizi bus "a scuole aperte" Rimodulato il programma di esercizio scolastico

Air Mobilità, in considerazione della ripresa delle attività scolastiche in alcuni comuni della provincia di Avellino e di Benevento, tenuto conto delle modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 e della necessità di adottare ogni azione utile a garantire la mobilità degli studenti in sicurezza, dal1 febbraio 2021 attuerà la rimodulazione del programma di esercizio scolastico in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali.

Pertanto a partire dal prossimo lunedì la società di trasporti irpina applicherà i servizi "a scuole aperte" relativamente ai servizi urbani città di Avellino, ai servizi extraurbani bacino di Avellino-Flumeri e ai servizi extraurbani del bacino di Benevento.

Tenuto conto dell'ordinanza sindacale del Comune di Avellino, che ha disposto la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado nel capoluogo, i servizi aggiuntivi per la mobilità studentesca da e per la città di Avellino sono sospesi fino al riavvio delle attività didattiche in presenza.