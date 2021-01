Guasto idrico: 30 comuni tra Irpinia e Sannio nel caos Lavori in corso nel territorio di Castelfranci a seguito della rottura di una condotta

Week end all'insegna dei disagi a causa di un serio guasto ad una condotta adduttrice da 800 avvenuto nel territorio di Castelfranci.

A darne comunicazione l'Alto Calore servizi e a confermarlo come sempre in maniera tempestiva il Comune di Grottaminarda. Interessati oltre 30 comuni tra le province di Avellino e Benevento. I lavori di riparazione sono in corso e dovrebbero essere utlimati in tarda serata.

Ecco i paesi interessati: Ariano Irpino compreso ospedale e casa circondariale, Grottaminarda, Torella dei Lombardi, Lioni, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Sturno, Flumeri compreso zona Asi, Castelfranci, Luogosano, Taurasi, Sant'Angelo All'esca, Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Casalduni compreso Stir, Fragneto Monforte. Informate dell'accaduto le prefetture di Avellino e Benevento.