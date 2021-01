Covid, un caso al Palazzotto: classe in isolamento Contagi in città, scatta l'isolamento

Covid, il virus avanza nelle scuole. Un singolo caso di positività è stato segnalato in una classe dell'infanzia della scuola Regina Margherita, guidata da Fiorella Pagliuca.

Nella scorse ore nelle classi e ambienti del Palazzotto sono state svolte le attività di sanificazione previste, così da consentire agli altri alunni e docenti di poter domani tornare a scuola. La preside dell'ic Regina Margherita- Leonardo Da Vinci, come da protocollo, ha informato le famiglie dei piccoli alunni che sono in isolamento fiduciario. In isolamento in via cautelare ci sono anche i docenti dei piccoli della classe, interessata dal caso di contagio.

Sono scattate simultaneamente le procedure di sanificazione della scuola. Dieci i giorni necessari per attestare eventuali nuovi contagi. Restano isolati anche gli studenti di una prima classe delle scuole medie della Cocchia. Poche ore prima un altro caso era stato individuato in una classe prima alla Solimena. Contemporaneamente un'altra classe era stata isolata nella scuola elementare di via Roma, sempre per un caso di un alunno positivo.